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Türkiye 6-12 Haziran 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 6-12 Haziran 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Sağlık Bakanlığının haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine göre 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 6-12 Haziran verilerine göre 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki hafta yayınlanan veriler:

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