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Rekabet Kurumundan Media Markt ve Teknosa'ya soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rekabet Kurumundan Media Markt ve Teknosa'ya soruşturma

Rekabet Kurumu; Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ile Sunny Elektronik hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre söz konusu firmaların rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurumu, kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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