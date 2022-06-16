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Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti

Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti

Hull City, Trabzonspor'da bu sezon dikkat çeken Berat Özdemir için harekete geçti. Trabzonspor'un ise Berat Özdemir'in yeni sezon planlarında yer aldığını ve bu sebeple gitmesine izin vermediği ileri sürüldü.

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Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City, Trabzonspor'dan Berat Özdemir için harekete geçti. Ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, bordo-mavili yönetimden ummadığı bir cevap aldı.

Acun Ilıcalı, Berat Özdemir'i istiyor
61 saat sitesinde yer alan habere göre; Bordo-Mavililer bugün 4 oyuncunun transferini KAP'a bildirirken Berat Özdemir ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor'un orta sahasında görev alan Berat Özdemir'e, Acun Ilıcalı'nın sahibi oluduğu Hull City talip oldu.

Trabzonspor teklifi reddetti
Hull City'in Berat Özdemir için Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak bordo - mavililerin bu teklifi reddettiği öğrenildi. Trabzonspor'un, oyuncunun satılık olmadığını, gelecek planları arasında yer aldığını ifade ederek teklifi reddettiği kaydedildi.

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