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Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı

EDİRNE Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden sınır dışı edilecek kaçak göçmenler otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına yola çıktı.

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TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve Bulgaristan, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmenler geçici barınma süresinin ardından sınır dışı ediliyor.

Edirne'de de 209 Afganistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına jandarma eşliğinde yola çıktı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanından charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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