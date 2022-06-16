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İsveç'te PKK ve Öcalan'ın fotoğrafları sembol binalara yansıtıldı

İsveç'te PKK ve Öcalan'ın fotoğrafları sembol binalara yansıtıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası ve kentin sembol yapıları, örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtılarak aydınlatıldı.

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Uluslararası kamuoyunda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündemdeki yerini koruyor.

Bu iki ülkenin PKK'ya verdiği siyasi ve askeri destek ise Türkiye tarafından gerekçe gösterilerek üyelik başvuruları veto ediliyor.

İsveç, bir yandan Türkiye'yi ikna etmeye çalışırken diğer yandan da teröre desteğini devam ettiriyor.

Terör örgütü yandaşları ve temsilcileri hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Belediye binası ve sembol yapılara örgüt paçavrası ve Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı
Ülkenin başkenti Stockholm'de bulunan belediye binası ve kentin sembol yapılarına örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı.

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