Nihat Hatipoğlu, İstanbul'da ulu orta cinsel ilişkiye ne dedi? Peygamber önceden haber verdi mi?

BEBEK sahilinde başlayıp İstanbul'un bir çok yerinde devam eden sokak ortasında herkesin içinde cinsel ilişkiye girme görüntüleri büyük tepki çekti. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Ahlaksızlığa alıştırmaya çalışıyorlar" deyip herkesi uyardı. Yaşananlar için "Aklın alacağı şey değil" diyen Hatipoğlu, bu yaşananları haber veren bir hadisle olayı anlattı.

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İstanbul Bebek sahilinde bir çiftin gündüz vakti herkesin içinde cinsel ilişkiye girdiğini gösteren görüntüler büyük tepki çekmişti. Daha sonra İstanbul'dan buna benzer görüntüler geldi. Yaşananlara herkes tepki gösterirken ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde bugün çok dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun o yazısı...

Aklın alacağı şey değil! Hiçbir Avrupa ülkesinde olmaz!

- Son zamanlarda daha önce hiç yaşamadığımız çirkin şeylere şahit oluyoruz. İstanbul'un en kalabalık merkezlerinden birinde veya açık alanlarda herhangi bir kadın ve erkek hiçbir edep, ahlak veya izan tanımadan, utanmadan ilişkiye giriyorlar. Aklın alacağı bir şey değil. Bu manzarayı hiçbir Avrupa ülkesinde göremezsiniz. Hemen hemen görmediğim hiçbir Avrupa şehri kalmadı. Hiçbirinde böyle bir manzaraya şahit olmadım.



Yüzyıllar öncesinden Peygamber Efendimiz bu günleri haber verdi

Şimdi size sahihliği tartışılmış bir rivayet vereceğim. Lütfen bugün olan ile yüzyıllar öncesi kitaplara girmiş şu rivayeti karşılaştırın. Hz. Peygamber Efendimiz'e (SAV) nispet edilen rivayet aynen şöyle:

"Öyle bir zaman gelecek ki, yolun gündüzün ortasında, sokakta açıktan kadınlarla cinsel yakınlıkta bulunurlar da hiç kimse bunu garipsemez. Ve bu durumu değiştirmeye gayret etmez. Bunlara, 'Keşke biraz yolun kenarına çekilseydiniz ya!' diyen kimse, o devrin en muhafazakâr kişisidir. O kişinin cemiyetteki konumu, sizdeki Ebubekir ve Ömer'in konumu gibidir." (Hakim, Müstedrek, Kenzül Ummal, 38588).

Sanki toplumu bu tür rezilliklere alıştırıyorlar

Şimdi bu hadisin sahihliğini tartışmaya gerek var mı? Maalesef hadisin haber verdiği olay bire bir oluyor. Neyse ki kamuoyu ve aklı başında insanlar bu pespayeliğe prim vermiyor. Ama bu hadise düşündürücü. Sanki toplumu bu tür rezilliklere alıştırıyorlar. Keşke sadece bununla kalsa.

- Kaldırıma kadar sarkmış çirkinlikler, kadınların müstehcen fotoğraflarını çekme gayretleri, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere saygısızlık, okunan ezana tahammülsüzlük ve bu tahammülsüzlüğü en çirkin ve utanmaz sözcüklerle gösterme gayreti.

Türkiye'nin sinir uçlarına dokunma çabaları

- Türkiye'nin hassas sinir uçlarına dokunma çabaları. Elbette dünyanın tümünde bir huzursuzluk var. Var ama onlarda kendini kontrol etme güdüsü de hareketli. Bizde ise bazı insanlarda her şeyin ucunu yaşama gayreti var.

Gençlerimize sahip çıkalım! Çirkinlik normalleştiriliyor

- Kişi kendi ve Rabbi arasında ne yapıyorsa yapar. Hesabını da verir Allah'a. Ama bunu ortalıkta, örnek alınsın der gibi yapmak, bu kişilerin ciddi bir problemi olduğunda gösteriyor. Din zayıflatılmaya çalışılıyor. Kutsallar aşındırılıyor. Aile düzenini bozacak hamlelere prim veriliyor. Halkın ortasında yakınlaşma fotoğrafını neredeyse görmezden geleceğiz. Çirkinlik normalleştiriliyor.

Dini müesseseler faydasız tartışmalardan uzaklaşıp...

- Bütün aileler, çocuklarıyla ilgili endişelerini paylaşıyorlar. Aşırılıklar sadece yaşanmakla kalmıyor. Sokakta, toplum arasında ölçüsüzce fora ediliyor. Bazı gençlerde uyuşturucu illeti artıyor. Bence toplumun her katmanının iştirak edeceği aklı başında müzakereler yapılmalı. Dini müesseseler faydasız tartışmalardan uzaklaşıp gençlere daha çok mesai harcamalı.