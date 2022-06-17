Abdullah Öcalan’a görüş izni verilecek! Abdulkadir Selvi bombayı patlattı yeni çözüm süreci...

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın uzun süredir ailesiyle görüşmesine izin verilmiyordu. Abdulkadir Selvi, “Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor” dedi. Bu kulis haberin, yeni çözüm süreci başlatılacağı iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşık iki yıldır yakınlarıyla görüştürülmeyen Abdullah Öcalan’ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verileceğini yazdı. “Bu isim kardeşi Mehmet Öcalan da olabilir, halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı’ya gidebilir” diyen Selvi şunları kaydetti:

Belli aralıklarlamı görüşecek yoksa bir kez mi?

- Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?

Yeni bir çözüm süreci mi başlatılıyor?

- Öcalan’la görüşme konusunu yazınca hemen AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor şeklinde tartışmalar başlatılabilir. Ama peşin olarak söyleyeyim ki öyle bir çalışma da yok, ben de öyle bir izlenim edinmedim. Yeni bir çözüm süreci başlatılıyor şeklindeki tartışmalar maksadını aşan tartışmalar olur.

Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla oluşturulan gerginlik

- Zaten Öcalan, Kürt sorunu diye yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıyor, iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yerlere taşıyor.

- Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor.