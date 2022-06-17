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Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı iddiası! Gece yarısı görüntü yayınlayıp 'tokalaştık' dedi

TÜRK Demokrasi Vakfı buluşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'ın elini sıkmadığı görüntüler gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından Arınç'la el sıkıştıkları görüntüleri paylaşıp, "Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık" dedi.

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1987 yılında Turgut Özal'ın fikri önderliğinde kurulan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'la sadece baş selamı verip tokalaşmadığı görüntüler olay oldu. Kimi Kılıçdaroğlu'nu alkışladı bu tavrından dolayı kimi de eleştirdi. 

Kılıçdaroğlu, gece yarısı Bülent Arınç'la el sıkıştıkları görüntüleri twitter  hesabından paylaşarak, "tokalaşmadı" iddialarını yalanladı. Kılıçdaroğlu, "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık" dedi.

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