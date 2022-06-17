Elon Musk'ın başı büyük dertte! 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası!

'Dünyanın en zengin kişisi' Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın mal varlığı Forbes'a göre 201,4 milyar dolar, Bloomberg'e göre 203 milyar dolar. Ancak milyarder iş insanı, başının bu kez kripto para birimi Dogecoin nedeniyle derde girmesi sonucu servetinden daha fazlasına mâl olabilecek bir davayla karşı karşıya kaldı. Elon Musk’a 258 milyar dolarlık "Dogecoin" davası açıldı.

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Kripto para birimlerinin son 1 aydaki değer düşüşü ile “gerçek bir varlığı olup olmadığı” tartışma konusu haline gelirken milyarder iş insanı sosyal medyada ve medyada birçok kez yaptığı yönlendirme ve manipülasyonlar nedeniyle davalık oldu.

258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası

Önde gelen bir kripto para savunucusu olan Elon Musk’a 258 milyar dolarlık "Dogecoin" davası açıldı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddia edildi.

"Yasadışı şantaj girişiminin parçası"

New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.

Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dogecoin Kripto Piramit Şeması" ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.

Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i teşvik etmesini engelleyecek bir kararın çıkarılmasını da talep eden Johnson, Dogecoin ticaretinin ABD ve New York yasalarına göre kumar teşkil ettiğinin beyan edilmesini de istedi.

Piramit şeması veya piramit satış sistemi, bir mal varlığı veya para ortaya konularak katılımcının sisteme dahil edildiği ve başka katılımcılar bulması koşuluyla mal varlığı veya para kazanacağının vadedildiği bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem halk arasında “saadet zinciri” ismiyle de anılıyor.