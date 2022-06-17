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Ekonomi yazarı Aktaş'tan dikkat çeken çıkış: Faiz indirimleri olmasaydı akaryakıt 14-15 liraydı!

Ekonomi yazarı Aktaş'tan dikkat çeken çıkış: Faiz indirimleri olmasaydı akaryakıt 14-15 liraydı!

Akaryakıt fiyatlarının 30 liraya ulaşmasına ilişkin ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'dan çarpıcı bir analiz geldi. Asıl sebebin petroldeki yükseliş olmadığını söyleyen Aktaş, faiz indirimleri olmasaydı 14-15 lira olacağını söyledi.

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Dünya yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin ağırlıklı sebebinin petroldeki yükseliş değil, faiz indirimleri sonucunda yükselen dolar kuru olduğuna işaret ederek "Akaryakıtta son dokuz aydaki artışın yüzde 64'ü petrol fiyatı kaynaklı. Benzinde yüzde 250'yi, motorinde yüzde 300'ü bulan artışın asıl nedeni ise kurdaki yükselme" dedi.

Aktaş, faiz indirimleri neticesinde dolar kurundaki patlamanın yaşanmaması halinde "bugün benzini ve motorini neredeyse yarı fiyatına, 14-15 liraya tüketiyor olacaktık" dedi.

Aktaş, akaryakıt zamlarını enflasyonu yükselten önemli bir kalem olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Faizi indirdiğimiz için girmek zorunda kaldığımız yol bizi haziran ortasında 17.30’larda bir dolara getirdi. Petrol eylülden hazirana yüzde 64 artarken, dolar kurundaki artış 'el emeği, göz nuru' çabalarımız sonucu yüzde 104’ü buldu.

Bunların sonuca variline 595 lira ödediğimiz petrol, artık yaklaşık 2 bin liraya mal edilir oldu.

Maliyet artışı yüzde 235! Oysa petrol fiyatındaki artış yalnızca yüzde 64!

Fark, işte o bizim eserimiz!"

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