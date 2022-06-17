Pınar Bulut kimdir kaç yaşında aslen nereli Pınar Bulut dizileri hangisi

SHOW TV'nin Baba dizisinde İlhan Karaçam karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hakan Kurtaş, gönlünü senarist Pınar Bulut'a kaptırdı ve dudak dudağa pozları ile aşklarını doğruladı. Bu gelişmenin ardından Pınar Deniz merak konusu oldu. Peki Suskunlar, Ezel, Maral gibi dizileri yazan senarist Pınar Bulut kimdir, kaç yaşında?

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Pınar Bulut ile Hakan Kurtaş'ın aşk pozları ortaya çıktı, dudak dudağa paylaşımlarına yorum yağdı. Baba dizisinde rol alan ve İlhan Karaçam karakterine hayat veren oyuncu Hakan Kurtaş, iddiaları doğruladı ve Pınar Bulut ile aşk yaşadığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Pınar Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı soruları merak edildi.

Gülmek için yaratılmış paylaşımı: SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Baba'da 'İlhan Karaçam' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, birlikteliğini sosyal medyaya taşıdı. Sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Kurtaş, fotoğrafa "Gülmek için yaratılmış..." notunu düştü.

Pınar Bulut kimdir: Oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Pınar Bulut, 1982 doğumlu Türk senarist.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu. Türk–İtalyan ilişkileri üzerine master yaptı. Bir süre çeviri yaptıktan sonra senaryo üzerinde çalışmaya başladı. Kerem Deren'le birlikte Ezel dizisinin senaryosunu yazdı ve ödüller kazandı.

Ayrıca Suskunlar, 20 Dakika ve Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerle birlikte İkimizin Yerine ve Cingöz Recai filmlerinin senaristliğini de üstlendi. 2019 yılından beri Mucize Doktor adlı dizinin senaristliğini yaptı. 2020 yılında vizyona giren Güzelliğin Portresi filminin de senaryosunu yazdı. Toy İstanbul'da senaryo yazarlığı atölyesinde dersler vermektedir.

Senaryosunu yazdığı filmleri: Ezel (2009-2011)

Suskunlar (2012)

20 Dakika (2013)

Maral: En Güzel Hikayem (2014)

Racon (2015)

Yıldızlar Şahidim (2017)

Mucize Doktor (2019-2020)

Sen Çal Kapımı (2020-2021)

Şahmaran (2022-)

Dünyayla Benim Aramda (2022-)

Hakan Kurtaş kimdir: Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Hakan Kurtaş, üniversite eğitiminden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynamış, karikatürler çizmiş ve müzikle uğraşmıştır. Aynı zamanda müzisyen olan Hakan Kurtaş; Gitar çalıyor, söz yazıyor, beste yapıyor ve şarkı söylüyor.

2010 yılında rol aldığı Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hakan Kurtaş; Ezel, Bir Çocuk Sevdim, Vücut, Meşallat ve Karısı ve Dolunay gibi projelerde rol almıştır. Hakan Kurtaş, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Cenk karakterin hayat vermektedir. Hakan Kurtaş, 1.82 metre boyunda, 71 kilo ve Başak burcudur.

Ödülleri:

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – Efes Özel Ödülü – Punk Rock

2011 – 18.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Umut Vadeden Erkek Oyuncu – Vücut

2012 – Oyuncular Sitesi Prestij Ödülleri – Umut Vadeden Oyuncu – Bir Çocuk Sevdim

Hakan Kurtaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kadın (Cenk) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Arda) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Demir) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Rüstem) (TV Dizisi)

2017 – Martıların Efendisi (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Dolunay (Deniz) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinama Filmi)

2016 – Saruhan (İbrahim) (TV Filmi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Nafiz) (TV Dizisi)

2015 – Analar ve Anneler (Murat) (TV Dizisi)

2015 – 91.1 (Soner) (Sinama Filmi)

2014 – Filinta: Bir Osmanlı Polisiyesi (Sultan Abdülhamit Han) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Kerem) (TV Dizisi)

2012 – Vücut (İzzet) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Sinan) (TV Dizisi)

2010 – Ezel (Can) (TV Dizisi)