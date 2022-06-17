Ev sahipleri zam oyununda yeni 3 formül buldu Yine böyle fahiş zam yaptılar

Devletin enflasyonla kiraya gelen zamların giderek yükselmesi üzerine getirdi yüzde 25 sınırı için ev sahipleri yine kendi formüllerini geliştirdi.

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Konutta kira artışına sınırlama geldi. 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenen sözleşmelerde yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Sınırlamadan memnun olmayan ev sahipleri bugünlerde 3 formül geliştirdi. Kimi evi kiraya vermek için bekliyor, kimi yeni kiraya vereceği eve zam yapıyor, kimi de sözleşme tarihini öteliyor. Ev bugün kiraya verilse de, zam sınırlamasına takılmamak için sözleşmeye 1 Temmuz sonrasında bir tarih yazılıyor.

Ülke genelinde milyonlar-ca vatandaşın gündeminde Kira artışları var. Hem yeni kiralık ev bulmak, hem de kiracı olduğun evde ev sahibi ile zam konusunda uzlaşmak oldukça zor. Yaşanan bu sorunu gören kamu geçtiğimiz günlerde önemli bir yasal düzenleme yaptı. Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek sözleşmelerde ev sahipleri kiracılarına en çok yüzde 25 zam yapabilecek. 1 yıl süreyle tavan zam uygulaması kiracıları memnun ederken, ev sahipleri düşen zam oranlarından rahatsız oldu. İşte bu nedenle yeni formül arayışına girdi. Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre bugünlerde öne çıkan 3 formül var. Bunlar şöyle:

1- Kiraya zam sınırı mevcut kiracılar için geçerli, yeni kiraya verilecek evde bir düzenleme yok. Bu nedenle bugünlerde evini yeni kiraya verecekler, düzenleme öncesi belirlediği rakamı arttırdı. Yani daha yolun başında zammı yaptı.

2- Kimi ev sahipleri ise zam sınırına yakalanmamak için sözleşme tarihi ile oynamayı seçti. Bugün kiraya verilen bir evde sözleşme 1 yılda yenilendiğinde en çok yüzde 25 zam yapılacak. Ancak 1 Temmuz sonrası yapılan sözleşmeler zam sınırlaması dışında olacak. O nedenle taraflar anlaşıp el sıkışılsa da sözleşmede ileri bir tarih yazılıyor.

3- Kimi ev sahipleri eğer acil ihtiyacı yoksa beklemeye geçti. Kimileri emlak ofislerine ‘1 ay bekleyelim’ derken, kimi kira kararını askıya aldı.

Kiralar arttı

Emlak seri ilan platformu Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, emlak ilan sayılarında ciddi düşüşler olmadığını, ancak uygulamada farklı yollar arandığını söyledi. İdikat, “Tüm ev sahipleri için geçerli olmasa da piyasada şöyle durumlar var; Kiracı ve mülkün sahibi bugün anlaşsalar da, kira sözleşmesine 5 ya da 15 Temmuz yazıyorlar. Bu yolla ev sahibi 1 yıl sonra sözleşme yenileme zamanı geldiğinde, yüzde 25’in üzerinde bir zam yapma hakkı elde ediyor” dedi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiraya sınırlamanın yeni kiraya verilecek evlerde fiyat artışına yol açtığını söyledi. Aşa, “Mülk sahibi temmuz sınırlamasına takılmamak için bugünlerde evini kiraya vermiyor, bekliyor. Kiraya veren de şimdiden fiyat artışına gitti” ifadelerini kullandı. Bünyesinde 250 emlak ofisi olan MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş ise sınırlama sonrası emlak piyasasında yaşananları şöyle anlattı: “Düzenleme 11 Haziran’da yürürlüğe girdi. O tarihten bu yana yapılan sözleşmelerde ev sahibi gerçek tarihi yazmıyor. Çünkü zam sınırına takılmak istemiyor. Evi 10-30 Haziran döneminde kiraya verse de sözleşme başlangıç tarihine 1 Temmuz sonrasını yazıyor. Bir diğer önemli konu da kira artışları. Mevcut kiracı korundu ama piyasada kira artışı hız kesmiyor. Mesela bir ofisimizde ev 6 bin liradan kiraya verilecekti. Ev sahibi zam sınırlamasını duyunca tedirgin oldu, 8 bin liraya çıkardı.” Kiracılı evlerin satışına da değinen Taş, “Evinde eski kiracısı olan istediği zammı yapamıyor. Konut satış fiyatları da yükseldiği için evini satmayı tercih ediyor” dedi.