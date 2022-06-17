17 Haziran Motorin zamla 30 lirayı geçti benzin ve motorinde indirimin tek yolu var

17 Haziran 2022 itibariyle Türkiye'de motorinin litre fiyatı 30 lirayı geçti. Petrol fiyatları bugün yeniden yukarı yönlü hareketlenirken, motorin ve benzin fiyatlarına indirim zor görünüyor. Tek çare eşel mobil sistemi ancak Hükümet ise elindeki ÖTV ve KDV kartını çekmeye niyetli değil.

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Motorine gece yarısı itibariyle gelen 80 kuruşluk zam geldi ve bu zam anında akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıdı. Bu zamla birlikte; Ankara ve İzmir ile birlikte motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşarken, İstanbul'da 29,99 liraya yükseldi. 17 Haziran 2022 itibariyle benzin ve motorin pompa fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

İndirim zor tek çare ÖTV ve KDV indirimi Motorin eşi benzeri görülmemiş bir rakama çıkarken, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları sebebiyle indirim zor görünüyor. Almanya geçtiğimiz haftalarda akaryakıttaki vergide indirime gitmişti. Türkiye'de de ÖTV ve KDV için çağrılar var. Ancak şu ana kadar hükümet buna yanaşmadı. Geçen yıl uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde zamlar pompaya çok daha az yansımış, devlet vergiden feragat ederek vatandaşa nefes aldırmıştı. Sistem Ocak 2022'de sona erdikten sonra benzin ve motorin fiyatları uçtu gitti. Şimdi vatandaş sistemin yeniden devreye alınmasını istiyor. Sistem devreye alındığı takdirde motorin ve benzinde 5 liralık bir indirim getirebilir.

Petrol bugün kaç dolar?

Dün 120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 119,88 ile 120,71 dolar aralığının direnç, 119,05 ile 118,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Resesyon beklentisi fiyatları düşürdü

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu. ABD Merkez Bankası çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulundu. Avrupa'da ise dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi. Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ABD'nin, İran petrol ihracatında rol alan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım uygulaması ise arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı dün, İran petrokimya ürünlerinin Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketinin Çin ve BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.