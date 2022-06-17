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ABD'li sözcüden 'Hazreti Muhammed'e hakaret' sorusuna yanıt

ABD'li sözcüden 'Hazreti Muhammed'e hakaret' sorusuna yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Hindistan’da iktidar partisi yetkililerinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalarını kınadı.

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Washington'dan, Hindistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerle ilgili açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iktidar partisi BJP'nin üst düzey yetkililerinin tepki çeken açıklamalarıyla ilgili konuştu.

"Saldırgan yorumları kınıyoruz"

Basın toplantısında sorulara yanıt veren Price, “İki BJP yetkilisi tarafından yapılan saldırgan yorumları kınıyoruz ve partinin bu yorumları alenen kınadığını görmekten memnunuz." dedi.

"Hindistan'ı insan haklarına saygıyı göstermeye teşvik ediyoruz"

Price, "Hindistan Hükümeti ile din veya inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarıyla ilgili konularda üst düzeylerde düzenli olarak görüşüyoruz ve Hindistan'ı insan haklarına saygıyı göstermeye teşvik ediyoruz.” diye konuştu.

Blinken'ın açıklamasını hatırlattı

Amerikalı sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın geçen yıl Yeni Delhi'deyken, insan onuru, insana saygı, fırsat eşitliği ve din veya inanç özgürlüğünün temel ilkeler ve demokrasinin temel değerleri olduğunu açıkça dile getirdiğini söyledi.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Hakaret dolu ifadeler sonrası atılan adımlar

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

AA'nın aktardığına göre, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

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