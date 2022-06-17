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Döviz kuru Sağlık Bakanlığı'nı da etkiledi artık 5 ilde durduruluyor

Döviz kuru Sağlık Bakanlığı'nı da etkiledi artık 5 ilde durduruluyor

Döviz kurundaki artış Sağlık Bakanlığı'nı da vurdu. Kur farkından doğan maliyetler nedeni ile Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da hava ambulans hizmetlerini durduracağını açıkladı.

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hava ambulans hizmetinin iptal edilmesiyle kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada büyük sorunlar yaşayacağına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı’nın kur farkından doğan maliyetlerin artması sonucu 5 ilde Ekim 2022'den itibaren hava ambulansı hizmeti vermeyeceğini anlatan CHP’li Karasu, bu illerdeki hava ambulans merkezlerinin kaderine terk edilerek çalışan personelinde ücretsiz izne ayrıldığını ileri sürdü.

Sivas'ta kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hava ambulansı hizmeti iptal edilerek adeta Sivas'a ceza verildiğini belirtti.

'Ambulans helikoptere en çok ihtiyacı olan il Sivas'
Karasu, “Her fırsatta sağlıkta çağ atladık diyen AKP iktidarından önce Sivas'ta altı hastane vardı şu an ikiye düştü, yatak sayısı da azaldı. AKP geldi Numune, Devlet Demir, yolları, SSK, Askeri ve Kızılay hastanelerini kapattı. Şimdi de Sivas'ın hava ambulansı alındı. Ambulans helikoptere en çok ihtiyaç duyulan bir il olan Sivas'tan bunun alınması çok manidar bir durumdur. Sivas'taki beceriksiz yönetim, beceriksiz siyaset ambulans helikoptere de sahip çıkamadı” dedi.

Sağlık Bakanı Koca’ya seslenen Karasu, “Binlerce kilometre uzaktan getirilen hastaları şov malzemesi yaparken Sivas başta olmak üzere Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da ambulans helikopter hizmetinin sona vermesi vicdanınıza sığıyor mu? Garantili projelere gelince göz ardı ettiğini kur farkı, 5 tane helikoptere için mi geçerli. Sağlık Bakanlığınızın kur farkını karşılayacak kadar bütçesi kalmadı mı? Yoksa insan sağlığınıza verdiğiniz değer bu kadar mı?” diye sordu.

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