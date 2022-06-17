Ahmet Taşgetiren: Erdoğan ve Bahçeli arabalarına benzin doldurmuyor ev kirası vermiyor

Ahmet Taşgetiren, ekonomik sıkıntılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili 'hayatın içinde değiller' iddiasını dile getirdi.

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Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarın Türkiye'de zorlukları göremediğini belirterek, "Erdoğan da Bahçeli de hayatın içinde değil. Arabalarına benzin – mazot doldurmuyorlar, ev kirası vermiyorlar, market alışverişi yapmıyorlar, toplu taşımaya binmiyorlar. Hayat mı bu?" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, Kılıçdaroğlu'nun kökeninin, mezhebinin konuşulmasını eleştirerek, "Erdoğan’ın sözlerinde “kökeni – meşrebi” diye altı çizilen şeyler, muhtemelen Kılıçdaroğlu’nun Kürt – Alevi aidiyetine işaret ediyor. “Seni savunuruz” ifadesi ifadesi, gerçek bir insani duyarlılığı mı yansıtıyor yoksa, “Senin aidiyet diye bir zaafın var” iması mı içeriyor, düşünmeye değer. Ama karşı ittifak adına Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını talep etmenin onu “en kolay rakip” gibi görmekten kaynaklandığını tahmin etmek zor değil. Onun da altında Kılıçdaroğlu’nun aidiyetinin negatif bir unsur olarak görülmesi yatıyor" ifadelerini kullandı.

"Epeyce bir süredir Kılıçdaroğlu, bir anlamda partisinin ve kendisinin aidiyet sınırlarını aşan bir yolculuğu sürdürüyor" diye yazan Taşgetiren, "Kılıçdaroğlu, tabii, bir “aidiyet inkarı”nda bulunuyor değil. Ama mevcut aidiyet içinde, tıpkı Ak Parti kadrolarının başlangıçta yaptığı gibi, geniş toplum alanlarıyla buluşabileceği iddiasını ortaya koyuyor" dedi.