Temmuz 2022'de asgari ücrete zam geliyor Türk-İş Başkanı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için ilk sinyali vermişti. Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşme sonrası Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu

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Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Toplantının ardından Atalay açıklamalarda bulundu. İşçilerin sıkıntılarından bahsettiğini söyleyen Atalay, asgari ücrete zam konusunda açıklama yapılacağını ve görüşmenin olumlu geçtiğini dile getirirken, zam yapılacağının sinyalini verdi.

Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çalışma Bakanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım." dedi.

Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi. Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak.