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Bilal Hancı kiminle evli eşi Esin Çepni ile ayrıldılar mı, boşanma olayı doğru çıktı

Bilal Hancı kiminle evli eşi Esin Çepni ile ayrıldılar mı, boşanma olayı doğru çıktı

Sosyal medyada Kafalar grubu olarak çektikleri komiK videolar ile ünlenen Bilal Hancı geçen yıl evlendiği Esin Çepni ile anlaşmalı olarak boşandığını duyurdu. 31 yaşındaki Bilal Hancı'nın boşanıyoruz açıklamasının ardından eşi Esin Çepni merak konusu oldu. Peki kimdir Esin Çepni kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor?

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Sosyal medyadaki paylaşımları bile bilinen Kafalar grubu olarak çektikleri videolar ile ünlenen YouTube’er Bilal Hancı geçen yıl evlendiği eşi Esin Çepni'den boşanıyor, haberi instagramdan duyurdu. Hala görüşmeye devam edeceklerini ve arkadaş kaldıklarını belirten Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni merak konusu oldu. Peki kimdir Esin Çepni ne iş yapar? 

31 yaşındaki Bilal Hancı eşi Esin Çepni ile boşandıklarını Instagram hesabından yayınladığı bir yazıyla duyuran ünlüler kervanına katıldı.

Esin Çepni'den ayrılık açıklaması: 

Son zamanlarda ünlü isimler boşanma haberlerini sosyal medyadan birbirleri hakkında güzel şeyler söyleyerek hala görüşmeye devam edeceklerini söyleyerek duyuruyordu. Onlardan biri de Bilal Hancı ile Esin Çepni oldu.

Esin Çepni Instagram hesabından şu yazıyı yayınlayarak Bilal Hancı ile her zaman yüksek enerjili bir dost kalacağını ekledi.

Esin Çepni kimdir: Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde istanbul Eminönü’nde doğmuştur. Annesi ve ablası dışında Ballı ve Pamuk adında iki kedisi ile beraber yaşamaktadır. Birçok iş tecrübesinden sonra şu anda lisanslı makyaj uzmanlığı yapmaktadır.

Bilal Hancı kimdir: Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, çektiği vine videolarının yanı sıra 'Sevdanın Böylesi' şarkısıyla da alkış toplamıştır. 

Koyu Trabzonspor taraftarı olarak bilinen başarılı YouTuber, ürettiği içerikler haricinde şarkılarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Trabzon doğumlu yakışıklı fenomen, 8 Eylül 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü YouTuber lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır. Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin 'Kafalar' grubunu kurduktan sonra yayınladıkları mizahi videolar ile ün kazandılar.

26 Aralık 2014 yılında Youtube’da Kafalar kanalını açarak, en çok izlenen ve sevilen YouTuber kanalına sahip olmuşlardır.

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