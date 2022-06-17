Kuzey Kore'deki salgın gerçek mi, oyun mu?

Kuzey Kore'de yeni bir salgının alarmı verildi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde yeni bir salgın hastalık tespit edildiğini duyurdu.

Abone ol

Nüfusu 26 milyon olan Kuzey Kore’de 4.5 milyon kişinin tanımlanamayan ateşli bir hastalığa yakalandığı, 73 kişinin öldüğü açıklandı. Devlet medyasında bağırsak enfeksiyonu teşhisi konulan hastalar için ülke lideri Kim Jong-un’un kendi özel ilaçlarını bağışladığı haberleri yer aldı.

Boyutu bilinmiyor

Salgın hastalığın boyutu tam olarak bilinmiyor ancak temiz suyun yetersiz olduğu ülkede benzer salgınlar sürekli oluyor. Uzmanlar; Kim Jong-un’un, aynı zamanda COVID-19’la mücadele eden halkla ilgilendiği imajı vermek için propaganda yaptığını belirtiyor.

Güney Kore'den ismi açıklanmayan bir yetkili Kuzey Kore'deki yeni salgının kolera veya tifo olduğundan şüphelendiklerini belirterek takipte olduklarını vurguladı.

Kuzey Kore koronavirüs salgınında da 'Kovid-19' adı yerine 'yüksek ateş' ismini kullanıyor.

"Ulusunu düşünen lider" imajı

Covid-19 salgını ve Birleşmiş Milletlerin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Kim'in yeni salgın haberlerini kullanarak "ulusunu düşünen lider" imajı çizmeye ve halk desteği sağlamaya çalıştığı yönünde yorumlar yapıldı.