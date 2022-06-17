Merkez Bankası'ndan bomba dolar ve faiz tahmini! Enflasyon yüzde 64.5, dolar 18,89 TL

MERKEZ Bankası enflasyon, faiz, dolar, büyüme rakamlarına ilişkin tahminlerin yer aldığı Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası anketinde piyasanın dolar ve enflasyon beklentisinde sert artış haziranda da devam etti. İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu ekonomi tahminleri...

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Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi Haziran ayı sonuçları yayımlandı. TCMB anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi daha da yükseldi

Merkez Bankası anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 20,31 olasılıkla ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket dönemi nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,91’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 25,58‘inin beklentilerinin ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentisi sabit kaldı

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Dolar tahmini hızla yükseliyor

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme rakamları

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.