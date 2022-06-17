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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan: TV'de karşıma çık, açıklayayım!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan: TV'de karşıma çık, açıklayayım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'adayınız kim?' sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ' Yüreğin varsa diyor cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın televizyon kanallarına oturur hesaplaşırız ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu açıklayacağım.' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan dedi.

"Yüreğin yetiyorsa beni çağır televizyon kanallarına adayımı açıklayayım"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı ‘çürük’ ifadesine karşılık "Telaş telaş. Yüreğin varsa diyor cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın televizyon kanallarına oturur hesaplaşırız ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu açıklayacağım" dedi.

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