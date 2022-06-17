BIST 2.496
DOLAR 17,32
EURO 18,22
ALTIN 1.028,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da metro tacizcisi gözaltına alındı Suriye uyruklu çıkan tacizci sınır dışı edilecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da metro tacizcisi gözaltına alındı Suriye uyruklu çıkan tacizci sınır dışı edilecek

BURSA'da metroda yolculuk yapan 3 genç kıza tacizde bulunup bıçakla tehdit eden Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı. Göç idaresine teslim edilen zanlı sınır dışı edilecek.

Abone ol

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan 25 yaşındaki Yelda Arslan'ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı. Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan'ın yanına gelen Raşo, belindeki bıçağı gösterip, "Sizi bıçaklarım" diyerek tehdit etti.

Arslan, çığlık atarak yardım istedi. Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Arslan, kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti.

Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla il göç idaresine teslim edildi.

"Ölmemiz mi gerekiyor?"

Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, Sizi bıçaklarım dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum. Ben özgürce yaşamak istiyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İki şehrimizi karıştıran acı biber! Gaziantep mi Kahramanmaraş davalık oldu
İki şehrimizi karıştıran acı biber! Gaziantep mi Kahramanmaraş davalık oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan: TV'de karşıma çık, açıklayayım!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan: TV'de karşıma çık, açıklayayım!
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi
Ukrayna'ya savaşa giden Kanadalı emekli korgeneral hakkında tecavüz davası açıldı
Ukrayna'ya savaşa giden Kanadalı emekli korgeneral hakkında tecavüz davası açıldı
Kuzey Kore'deki salgın gerçek mi, oyun mu?
Kuzey Kore'deki salgın gerçek mi, oyun mu?
Bir ailenin en acı karne günü 'anne ben asker olsam, ben şehit olsam ağlar mıydın?’
Bir ailenin en acı karne günü 'anne ben asker olsam, ben şehit olsam ağlar mıydın?’
Temmuz 2022'de asgari ücrete zam geliyor Türk-İş Başkanı açıklama yaptı
Temmuz 2022'de asgari ücrete zam geliyor Türk-İş Başkanı açıklama yaptı
Bilal Hancı kiminle evli eşi Esin Çepni ile ayrıldılar mı, boşanma olayı doğru çıktı
Bilal Hancı kiminle evli eşi Esin Çepni ile ayrıldılar mı, boşanma olayı doğru çıktı
Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tarım bakanı çiftçilere müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor
Tarım bakanı çiftçilere müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor