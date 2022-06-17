Öğrenci affı kapsamı 2022 kimler yararlanacak yaş sınırı var mı?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren öğrenci affı hakkındaki son müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. AK Parti'nin 7. kez çıkarmaya hazırlandığı öğrenci affı için YÖK'ün çalışması tamamlandı. Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen 4 milyon 242 bin 316 öğrenci aftan yararlanacak. Peki öğrenci affı kimleri kapsayacak, kimler öğrenci affından yararlanacak?

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Öğrenci affı için beklenen müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. AK Parti kendi döneminde 7. kez öğrenci affı çıkarmak için hazırlanıyor. 2008'e kadarki öğrenci affından, disiplin cezaları öğrenci sicil dosyalarından silinmişti. 2011, 2012 ve 2018 aflarında, ‘terör suçu' af kapsamı dışına alınmıştı. Peki 2022 yılındaki öğrenci affından kimler yararlanacak, terör suçu işleyen öğrenci için af çıkacak mı?

Öğrenci affı nedir: Türkiye’de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak.

Öğrenci affı ne zaman çıkacak: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

*TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

*Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

*29 Mayıs'ta fetih törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstanbul'a hizmet etmenin de önemli olduğunu ispat etmiş kadroyuz. Tüm dikkatimizi bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

Öğrenci affı kimleri kapsıyor: Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek. Son afta da terör suçu, af kapsamı dışında bırakıldı.