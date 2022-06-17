Mehmet Metiner'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'siyasi operasyon' dediği Yalnız Kurt yayından kalktı

Eski AK Parti milletvekili, Demokrasi ve Birlik Derneği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Metiner'den Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı ATV'nin 'Yalnız Kurt' dizisinin yayından kaldırıldığını duyurdu.

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Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Osman Sınav’ın proje tasarımcısı olduğu Yalnız Kurt dizisi nedeniyle geçtiğimiz gün ATV’yi sert ifadelerle eleştirmiş ve, “Türk-Kürt kardeşliğini alçakça sabote etmeye çalışan bu ırkçı zihniyetin camiamızda tedavüle sokulmasına izin verenlerin yanı sıra, milyonlarca Kürt’ü düşmanlaştıran bu ırkçı ötekileştirici fitne diline suskun kalanlara da yazıklar olsun! Reis’e, partimize ve hükümetimize asıl siyasi operasyon çekiliyor” ifadelerini kullanmıştı. Metiner, katıldığı bir yayında Yalnız Kurt dizisinin yayından kaldırıldığını açıkladı.

Yayından kaldırıldı Metiner şunları söyledi:

Yayından kaldırıldı. Biz gerekli tepkiyi gösterdik. Irkçı, faşist zihniyetle, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin gayrimeşru ilan edilmesini hiddetle ve şiddetle kınadık kınamaya da devam edeceğiz. Erbil Yönetimi bizim kardeş bildiğimiz bir yönetimdir. Hükümetimiz ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında kardeşlik ilişkisi var. Biz Erbil’i kendimizden biliriz, canımızın bir parçası biliriz. O dizide Kürtlerin tahkir edilmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Bu sadece Irak Kürdistan Bölgesine yönelik bir operasyon değil aynı zamanda AK Partimizin, hükümetimizin siyasi misyonuna da yönelik yapılmış bir sabotajdır ve dizi üzerinden Türk-Kürt kardeşliği sabote edilmek istenmiştir. Biz Türk Kürt kardeşliğini savunan bir partiyiz. O yüzden şiddetle tepkilerimizi koyduk ve dizi sezon finali ile yayından kaldırıldı.

Metiner geçtiğimiz gün Yeni Şafak'ta yer alan köşesinde ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisini hedef alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını söylemişti. Metiner konu ile ilgili yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Reise siyasi operasyon çekiliyor"

"Kendi kanalımız olduğu için başka bir algı oluşuyor. Sanki AK Parti ve Hükümet böyle istediği için o dizi yayınlanıyor algısı. Osman Sınav’ın o milyonlarca Kürt’ün yani bizlerin üzerine boca ettiği ırkçı düşmanlığa karşı çıkmanın Reis’e ve AK Parti’ye karşı çıkmak anlamına geleceği varsayılıyor. O yüzden camiamız susuyor. Camiamızın değerli aydınları susuyor. Çok yazık! Oysa sabote edilen Türk-Kürt kardeşliğimizin yanı sıra Reis’in ve AK Parti’mizin misyonudur. Reis’e, partimize ve hükümetimize asıl siyasi operasyon çekiliyor"

Rûdaw TV'ye katılan Mehmet Metiner, ATV’de yayınlanan “Yalnız Kurt” dizisinin senaryosunun “ırkçı-faşistler” tarafından hazırlandığını söyleyerek dizinin yayından kaldırıldığını bildirdi. Metiner, şöyle konuştu:

"Yayından kaldırıldı"

“AK Parti ve Türkiye hükumeti de dizideki o ırkçı-faşist anlayıştan rahatsız. Çünkü Kürdistan Bölgesi ile Kürtlere saygısızlık etmek, AK Parti ve Türkiye hükumetine de saygısızlık etmek manasına geliyor. Yayından kaldırıldı. Biz gerekli tepkiyi gösterdik. Irkçı, faşist zihniyetle, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin gayrimeşru ilan edilmesini hiddetle ve şiddetle kınadık kınamaya da devam edeceğiz. Erbil Yönetimi bizim kardeş bildiğimiz bir yönetimdir."