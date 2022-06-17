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Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi mesajı: Rüzgarla savrulacak kuru yaprak değiliz

Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi mesajı: Rüzgarla savrulacak kuru yaprak değiliz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati,Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Programı"nda konuştu. Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş, vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

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