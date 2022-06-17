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Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdiler özellikleri dikkat çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdiler özellikleri dikkat çekti

Çin'in üçüncü uçak gemisi "Fucien" törenle suya indirildi. Güney eyaletlerinden Fucien'in adı verilen gemi, Çin'in hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor

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Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ülkenin güney eyaletlerinden Fucien'in adı verilen uçak gemisi, Şanghay şehrindeki Jiangnan Tersanesi'nden çıkarıldı.

"Tip 003" sınıfı 80 bin tonluk savaş gemisi, bayrak töreni ve ulusal marşın okunmasının ardından suya indirildi.

Düz bir rampaya sahip olduğu görülen geminin güvertesinin boydan boya çadırla kaplı olduğu dikkati çekti.

İleri teknoloji fırlatma sistemine sahip
Geminin Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen, ileri teknoloji bir fırlatma sistemine sahip olduğu bildiriliyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan Çin'in ilk uçak gemisi, 2012 yılında hizmete girmişti. Gemi, Çin'in 1998 yılında Ukrayna'dan aldığı Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmişti.

Kuzeydoğudaki bir başka eyaletin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmişti. Gemi, 2017'de hizmete girmişti.

Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor. Ülke, halihazırda gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip bulunuyor.

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