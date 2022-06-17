İçileri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 49 belediye başkanı görevden alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 49 belediye başkanının görevden alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının sayısını açıkladı. Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu şu bilgileri paylaştı: "2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti."

Bu kentlerde gece saatlerinde bile insanların huzurla ve güvenle...

Bugüne kadar yapılanlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerde makus bir talihten söz edilmediğini vurgulayan Bakan Soylu, bu kentlerde gece saatlerinde bile insanların huzurla ve güvenle sokaklarda gezebildiğini dile getirdi. Yeni gelinen noktanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan istikametin sonucu olduğunu belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu, Türkiye'yi karıştırmak ve fitne tohumlarını ekmek isteyenlere karşı, hedefimizden ve istikametimizden vazgeçmedik." diye konuştu.

Fay hatları üzerinden Türkiye'yi yönetmek isteyenlere....

Süleyman Soylu, birtakım fay hatları üzerinden Türkiye'yi yönetmek isteyenlere müsaade edilmediğini, Türkiye'nin vesayet çukuruna çekilmek istenmesinin engellendiğini kaydetti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sadece maddi bir ilerleme kaydedilmediğine, zihniyet devriminin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Soylu, atılan adımların gelecek nesillerin elini güçlendireceğini söyledi.

Bazı ülkeler PKK'yı besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor

Bazı ülkelerin PKK'yı beslediğini, eğitim ve silah verdiğini anlatan Bakan Soylu, terör ve göç başta olmak üzere çok sayıda konuda iki yüzlü davranıldığını vurguladı. İçişleri Bakanı Soylu, dünyanın, PKK'yı savunanlara, terör eylemlerine belediye aracı tahsis edenlere, terörist cenazesine gidenlere, PKK'ya eleman temin edenlere, belediyeleri PKK'nın mühimmat deposu haline getirenlere ses çıkarmadığını belirtti.

Türkiye'yi bir dakikada terör devleti ilan ederler"

Amerika Birleşik Devletleri'nin kılık değiştiren terör örgütlerini desteklediğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Amerika'nın ve Avrupa'nın şu yaptıklarından bir tanesini biz yapmış olsak, teröristleri veya onların ülkelerine karşı eylem düzenleyenleri kendi ülkemizde barındırsak, onlara sivil toplum kuruluşu makyajı versek, onlara eğitim versek, kendi ülkemizde onların meşru harekat alanı içerisinde bulunmalarını sağlasak, meşruiyet sağlamaya çalışsak, rahat hareket etmelerini temin etsek Türkiye'yi bir dakikada terör devleti olarak ilan ederler" ifadelerini kullandı.

Belediyeleri PKK'nın tasallutundan kurtardık

Alnı ak olan Türkiye'nin güçlü şekilde geleceğe yürüdüğünü anlatan Bakan Soylu, belediyeleri PKK'nın tasallutundan kurtardıkları için itham edildiklerini ve tehdit edildiklerini söyledi. Bakan Soylu, "Terörle mücadele yasamızı iptal etmemizi istiyorlar. En son bunu, büyükelçilerle ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı toplantıda kulaklarımızla duyduk." diye konuştu.

İhaleler Erbil'de yapılıyordu

Bakan Soylu, "Erbil'de ihaleler yapılıyordu. Buna, sözde şu anda da görevde olan bazı kurumların yöneticileri ev sahipliği yapıyorlardı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının, bazı kuruluşların yöneticileri oradan ihaleler dağıtıyorlardı. Talimatlar veriliyor, yazılı talimatlar geliyordu ve bu talimatlar çerçevesinde para, millete hizmet yerine terör örgütüne desteğe ve silaha gidiyordu. Her şey bu kadar açık ve nettir." diye konuştu.

3,2 milyar lira kamu, 4,4 milyar lira da piyasa borcu...

Soylu, görevlendirmelerin ardından belediyelerin 3,2 milyar lira kamu, 4,4 milyar lira da piyasa borcunun ödendiğini bildirdi. Bugüne kadar görevlendirme yapılan belediyelerin, 1839 proje için 5,4 milyar lira yatırım yaptığını söyleyen Soylu, bu belediyelerin 2019-2022 arasında gelir bütçelerinin yüzde 169, gider bütçelerinin yüzde 124, öz gelirlerinin yüzde 188 arttığını kaydetti.

"Terör adına festival düzenliyorlardı"

Teröre para aktarılmayınca gelirin arttığını, giderin kontrol altına alındığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "Artık belediyelerden Kandil'e ne para gidiyor ne lojistik gidiyor ne gıda malzemesi dolu minibüsler veya arazi araçları gidiyor. Ne de festivallerde, okul önlerinde kandırılan evlatlar gidiyor. Sadece bu bile yeter. Terör adına festival düzenliyorlardı, orada çocuklarımızı kandırıyorlardı. Anaların gözlerini yaşlı bırakıp, evlatlarının saçlarını okşaması lazım dönemde onu terör örgütüne götürüyor, pislik adamların tacizlerine maruz bırakıyorlardı. Bunlarla siyaset yapmak isteyenler, bunlarla dayanışıp da cumhurbaşkanı seçmek isteyenlerin, Türkiye'yi ne hale getirmeye çalışabilecekleri apaçık ortadadır. Allah, bunlara fırsat vermesin."

48'i PKK biri FETÖ iltisakı nedeniyle görevden alındı

Görevlendirme yapılan belediyelerdeki öncelikli beklentinin mali yapıyı güçlendirmek olduğuna işaret eden Bakan Soylu, kamu ve piyasa borçlarının azaltılmaya devam edileceğini kaydetti. Terör suçları nedeniyle 2019 sonrasında 48'i PKK, biri FETÖ ilişkisi olmak üzere 49 belediye başkanının görevden alındığı bilgisini veren Soylu, "Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda, toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi. Bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti. Ne oldu? Ne yapılsaydı? Bu terörle iç içe bulunanlara buyurun siz terörle iç içe bulunmaya devam edin dense miydi?" dedi.

"Bilecik'te hırsızlık yaptı, bize kabahat buldunuz"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ana muhalefet partisi genel başkanı konuşuyor, 'Sizin seçilmişi alma hakkınız yok' diyor. Sen seçilmişleri partiden ihraç ediyorsun. Bilecik'te hırsızlık yaptı, bize kabahat buldunuz. Dümen kurdu, düzen kurdu, bize kabahat buldunuz, 'Bunu niye alıyorsunuz?' diye. Genel başkan yardımcıları çıktı, hakkımızda hönkürdü de hönkürdü. Dünyanın lafını söyledi, hakaret etti. O zaman ihraç etmeseydin. Bolu Belediye Başkanı'nı ihraç istemiyle disipline vermeseydin, diğer aldığımız belediye başkanlarıyla ilgili iddiayı ortaya koymasaydın. Doğruları çarpıtarak, kanunları işlevsiz hale getirerek, sonuç alabilmek mümkün değildir. Burası bir hukuk devletidir. Dünyanın neresinde hukuk devleti nasıl işliyorsa Türkiye'de de öyle işleyecektir ve işlemeye devam edecektir. Siyasi birtakım münazaralarla, birtakım dedikodularla korku salmaya çalışarak, hukuk devletinin işlemesi engellenemeyecektir. Biz teröriste, 'terörist' deriz. Teröriste de belediyelerde ve kamuda görev verilmemesi için hukukun gereği ne ise onu yerine getirmeye çalışırız. Adam yolsuzluk yapacak, bunu en yakın akrabası ortaya koyacak, savcılığa suç duyurusunda bulunacak, mahkeme bunu tespit edecek, altına imza atacak, ondan sonra İçişleri Bakanı yolsuzluk yapan adamı görevden alınca kötü olacak. Almayalım, beraber istediğiniz gibi al gülüm, ver gülüm hayatınızı sürdürmeye devam edin. Biraz adam olsanız, 'Allah razı olsun bu karadan bizi kurtardınız, hukuk gereğini yerine getirdi' dersiniz. Siz de nerde o adamlık, nerede o vatanseverlik?"

Programa, bakan yardımcıları, bazı bakanlıkların ve kurumların temsilcileri, belediye başkanları, valiler ve kaymakamlar katıldı.