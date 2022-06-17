YKS'de hangi konudan kaç soru çıkacak sınav kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yarın binlerce öğrenci üniversite eğitimine hayalindeki okulda devam etmek için YKS sınavlarına girecek. YKS sınavları 3 oturum şeklinde yapılacak. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT yarın yani 18 Haziran'da saat 10.00'da başlayacak. Peki YKS sınavları kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? YKS'de hangi konudan kaç soru çıkacak?

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YKS için geri sayım başladı, binlerce öğrencinin gireceği 3 oturumluk YKS sınavları bu haftasonu 18-19 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler sınava kimlikleri ve YKS sınav giriş belgeleri ile girecekler. Peki YKS sınavları TYT, AYT, YDT kaç dakika sürecek, kaç soru çıkacak?

YKS sınav giriş belgesi çıkarma: ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

YKS 2022 sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınava katılacak binlerce öğrenci sınav merkezlerinde önceden hazır bulunacak. Peki, YKS 2022 sınavı ne zaman, saat kaçta? YKS oturumları YDT, AYT ve TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

YKS 2022 sınavı ne zaman, saat kaçta:

Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının tarihleri ve sınavların başlayacakları saatler şu şekilde…

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00),

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00),

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30)

TYT, AYT VE YDT sınav süresi ne kadar, kaç dakika:

18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TYT’de 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT ise saat 10:00’da başlayacak adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YKS 2022’nin son oturumu olan YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.