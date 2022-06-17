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Avrupa Birliği Komisyonu'ndan flaş Ukrayna kararı

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan flaş Ukrayna kararı

AB Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

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Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Ukrayna için Avrupa Birliği Komisyonu aday ülke statüsü verilmesi konusu

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya AB'ye üyelik yolunda adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Ukrayna AB perspektifini, aday ülke olmayı hak ediyor. Birçok iş yapıldı ancak yapılması gereken de çok iş var." dedi.

Komisyon, aynı şekilde Moldova'ya da adaylık statüsü verilebileceği tavsiyesinde bulundu. Gürcistan'ın adaylık statüsü ise daha sonra yeniden değerlendirilecek.

Komisyonun kararı AB'nin büyük üye devletlerinden Almanya, Fransa ve İtalya liderlerinin Kiev'i ziyaretinin sonrasında alındı. Liderler ziyarette Kiev'in adaylık başvurusunu destekledikleri yönünde açıkça mesaj verdi. 

Komisyon'un aldığı karar, uzun yıllar alacak üyelik sürecinin ilk adımını oluşturuyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moldova'ya "önemli reformlar" gerçekleştirmesi koşuluyla AB adayı statüsü verilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

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