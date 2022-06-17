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Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş yönetimi, Wolverhampton'da forma giyen Fas'lı futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1 milyon 800 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.

İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsündeki Saiss, bu sezon Premier Lig'de 31 müsabakada forma giydi.

6 sezon premier ligde forma giydi
Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile kontratının tamamlanmasının ardından serbest kalan 32 yaşındaki futbolcu Fas Milli Takımı’nın kaptanlığını yapıyor. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı. 6 sezon forma giydiği Wolves ile 206 resmi maça çıkan Romain Saiss 15 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı. 

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