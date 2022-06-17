Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un biletini kestiği 9 futbolcu belli sürpriz isimler listede
Fenerbahçe yeni sezon için iki yabancı transfer etti. Kadroda yabancı futbolcu enflasyonu yaşayan sarı lacivertli kulüpte Jorge Jesus, 9 futbolcuyu gönderme kararı aldı.
Transfer çalışmalarını da hızlı bir şekilde bitirmeyi planlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 2 yeni oyuncuyu resmiyete kavuşturdu. Lincoln Henrique ve Bruma'nın takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncu sayısı da dikkatleri çekti.
Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 20'ye yakın yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe'nin bu sorunu nasıl çözeceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Vitor Pereira ve Erol Bulut döneminde transfer edilen yabancı oyuncuların 9'u için karar verdi. İşte Akşam gazetesinde yer alan Jorge Jesus'un yabancı raporu:
Miha Zajc
Fenerbahçe ile 2021-22'de kariyer sezonunu geçiren Miha Zajc, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak. Jorge Jesus kulübün menfaatleri doğrultusunda gelecek bir teklif karşısında Miha Zajc'ın gitmesine engel olmayacak.
Samatta
Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan ismi Mbwana Samatta, Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yok. Royal Antwerp'ten dönen Samatta için gelecek teklifler değerlendirilecek.