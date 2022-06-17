Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un biletini kestiği 9 futbolcu belli sürpriz isimler listede

Transfer çalışmalarını da hızlı bir şekilde bitirmeyi planlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 2 yeni oyuncuyu resmiyete kavuşturdu. Lincoln Henrique ve Bruma'nın takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncu sayısı da dikkatleri çekti.