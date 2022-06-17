BIST 2.507
DOLAR 17,29
EURO 18,13
ALTIN 1.026,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da Yenikapı metrosu arıza yaptı vatandaş İBB'ye isyan etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Yenikapı metrosu arıza yaptı vatandaş İBB'ye isyan etti

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Meydana gelen arıza uzun süre giderilemeyince yoğunluğa isyan eden vatandaş, “Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir” dedi.

Abone ol

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarda yoğunluk oluştu. Arıza uzun süre giderilemeyince metroda izdiham yaşandı, vatandaş isyan etti. Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi. Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da arıza ile ilgili eleştirilerde bulundu. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.

“Bayağıdır bekliyoruz”
Metroya binemeyince otobüs beklemek zorunda kalan Nisanur Güzelyurt ve Sevdem Usta ,“Biz geldik, metro bozuldu dediler. Otobüs bekliyoruz. Biz Taksim’e gidecektik. Bayadır bekliyoruz, 20 dakika olmuştur. Şimdi de otobüs bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Sadece burada bekliyoruz”
Murat Doğan isimli vatandaş ise, “Ben yeni geldim. Metro bir süredir bozukmuş. Seferler aktarmalı olacakmış. Ben de yaklaşık 10 dakikadır bekliyorum. Osmanbey’e gidecektim. Bir yere yönlendirdiklerini duymadım. Sadece burada bekliyoruz. Anons yapıldı, 15 dakika aralıklarla yapılacakmış seferler” dedi.

“Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir”
Ömer Pehlivan isimli vatandaş da, “Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değilmiş. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken. Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda deprem! Eski İl Başkanı Cihan Kayaalp için korkunç iddia
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda deprem! Eski İl Başkanı Cihan Kayaalp için korkunç iddia
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Kültür Bakanlığı müzelere zam yaptı 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor
Kültür Bakanlığı müzelere zam yaptı 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor
Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu
Irak ve Afganistan'da ABD'nin maskesini düşürdü hedef oldu
Irak ve Afganistan'da ABD'nin maskesini düşürdü hedef oldu
Pegasus çalışanlarına hapis şoku! Kadir Gecesi paylaşımında iddianame hazır
Pegasus çalışanlarına hapis şoku! Kadir Gecesi paylaşımında iddianame hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama: Bundan sonra başının çaresine baksın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama: Bundan sonra başının çaresine baksın!
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası
Mevlüt Çavuoşoğlu'ndan İsveç'teki PKK ve Öcalan afişlerine tepki: PKK rehin almış durumda
Mevlüt Çavuoşoğlu'ndan İsveç'teki PKK ve Öcalan afişlerine tepki: PKK rehin almış durumda