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Öldürüp düğün salonuna gömmüşler! İstanbul'da 2.5 ay önce kaybolmuştu

Öldürüp düğün salonuna gömmüşler! İstanbul'da 2.5 ay önce kaybolmuştu

İSTANBUL'da görülüp duyulmamış vahşet... İki buçuk ay önce ortadan kaybolan Fatih Demir'in, husumetlileri tarafından kaçırılıp öldürüldükten sonra 10 dönümlük bahçesi olan kır düğün salonuna gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, cesedi gömüldüğü yerden çıkardı.

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İstanbul'da 24 Mart'ta ortadan kaybolan Fatih Demir'in akrabaları kendisinden uzun süre haber alamadıklarını söyleyerek polise başvurdu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Demir'in son görüştüğü kişileri tespit etti. Yapılan incelemelerde Fatih Demir ile iki kişinin önce Esenyurt'ta bir balık restoranına gittikleri, ardından da Silivri'ye doğru yola çıktıkları görüldü.

Günlerce iz sürüldü, ipin ucu Silivri'ye çıktı
İddiaya Demir'in yanındaki iki kişi ile geçmişten gelen bir husumet de vardı. Polis bu durumu da göz önüne alıp detaylı bir çalışma başlattı.
 Günlerce kamera inceleyen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Demir'in şüpheliler tarafından kendilerine ait olan Silivri'deki kır düğün salonuna götürüldüğünü belirledi.



10 dönümlük kır düğün salonuna gömmüşler
Son olarak oraya gittiği ancak oradan çıkmadığı tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili tespit ettiği 3 kişiyi gözaltına aldı. 10 dönümlük düğün salonunun bahçesinde yapılan kazıda da Fatih Demir'e ait ceset bulundu.

Telefonunu alıp Esenyurt'ta atmışlar
Şüphelilerin Demir'i öldürdükten sonra gömdükleri telefonunu da alıp Esenyurt'ta bir alana attıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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