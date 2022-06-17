BIST 2.526
DOLAR 17,31
EURO 18,11
ALTIN 1.023,78
HABER /  DÜNYA

Fransa'da sıcak hava alarmı: Tüm etkinlikler iptal edildi

Fransa'da sıcak hava alarmı: Tüm etkinlikler iptal edildi

Fransa’da sıcak hava dalgası nedeniyle Bordeaux kentinde açık hava etkinliklerinin yasaklandığı belirtildi.

Abone ol

Avrupa ülkelerinde etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa’da alarm verildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle Bordeaux kenti ve çevresinde açık hava etkinlikleri ile klimasız kapalı mekanlardaki etkinliklerin yasakladığı belirtildi. Yasak çerçevesinde 18 Haziran direniş çağrısı etkinleri dahil konserler ve büyük toplanma etkinlikleri bugün itibarıyla iptal edilirken, düğün gibi özel kutlamalar için ise herhangi bir yasak getirilmediği ifade edildi.

Yüksek sıcaklık bekleniyor

Fransa’da meteoroloji departmanından yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava kütlesinin yol açtığı şiddetli ve erken bir sıcak hava dalgasının etkili olmaya başladığı kaydedildi. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıklar bu yıl içinde ilk kez 40 dereceye ulaştı. Yarın hava sıcaklığının 41-42 dereceye çıkması bekleniyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, bazı güney bölgelerinin kırmızı alarm altına alındığı ve acil durum önlemleri alınmaya başladığını söylemişti.

Bu hafta sıcak havanın etkisini göstermesinin ardından, bazı bölgelerde orman yangınlarının başladığı ve Lozere bölgesindeki yangınlarda 70 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

İspanya'da sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak

İspanya meteoroloji servisi ise hafta sonu sıcaklıkların 43 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Ülkede bu hafta hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla üç farklı noktada orman yangını çıktı. Katalonya özerk bölgesinin itfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Baldomar, Corbera d'Ebre ve Castellar Ribera kasabalarındaki yangınlarda şu ana kadar bin 600 hektarlık alan kül oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği Ukrayna'yı aday ülke yaptı Rusya'dan tepki geldi
Avrupa Birliği Ukrayna'yı aday ülke yaptı Rusya'dan tepki geldi
Başka ilden Gaziantep'e çağırıp evlilik vaadiyle dolandırdılar
Başka ilden Gaziantep'e çağırıp evlilik vaadiyle dolandırdılar
Babalar Günü hediye fikirleri 2022 uygun fiyatlı değişik hediye fikirleri
Babalar Günü hediye fikirleri 2022 uygun fiyatlı değişik hediye fikirleri
İstanbul'da Yenikapı metrosu arıza yaptı vatandaş İBB'ye isyan etti
İstanbul'da Yenikapı metrosu arıza yaptı vatandaş İBB'ye isyan etti
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Liverpool'un yıldızı Mane neden evlenmediğini açıkladı! Sosyal medya kullanmayan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum
Liverpool'un yıldızı Mane neden evlenmediğini açıkladı! Sosyal medya kullanmayan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum
Kültür Bakanlığı müzelere zam yaptı 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor
Kültür Bakanlığı müzelere zam yaptı 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor
Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı
AK Parti'li İbrahim Aydemir: 2023, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vira bismillah' dönemi olacaktır
AK Parti'li İbrahim Aydemir: 2023, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vira bismillah' dönemi olacaktır
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu