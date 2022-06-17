Son dönemin Haydar Dümen'i olarak anılan Esra Ezmeci'ye gelen o soru yine beyin yaktı!
Ekranlara veda eden "Fulya ile Umudun Olsun" programında tanınan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadaki kadın takipçilerinden gelen sorularla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir takipçisinin sorduğu olay soruyu yanıtlayan Ezmeci için son dönemin Haydar Dümen'i yorumları yapılmaya başlandı..
Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Fulya Öztürk'ün sunduğu "Fulya ile Umudun Olsun" programında tanınan, yazdığı kitaplarla bilinen uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadaki kadın takipçilerinden gelen sorularla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son dönemlerin Haydar Dümen'i olarak anılan psikolog Esra Ezmeci'ye kadın takipçisinden gelen soru yine beyin yaktı..
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine olay bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyadan gelen sorularla gündeme oturuyor
36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınırken sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla olay olmaya devam ediyor.
Evlilikleri ve ilişkileri kurtarıyor
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara tavsiyeler vererek, evlilikleri ve ilişkileri kurtardığını iddia ediyor.