Son dönemin Haydar Dümen'i olarak anılan Esra Ezmeci'ye gelen o soru yine beyin yaktı!

Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Fulya Öztürk'ün sunduğu "Fulya ile Umudun Olsun" programında tanınan, yazdığı kitaplarla bilinen uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadaki kadın takipçilerinden gelen sorularla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son dönemlerin Haydar Dümen'i olarak anılan psikolog Esra Ezmeci'ye kadın takipçisinden gelen soru yine beyin yaktı..