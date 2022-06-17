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Nusret'in yeni işi belli oldu! Kazancının yüzde 50'sini çocuklara bağışlayacak

Nusret'in yeni işi belli oldu! Kazancının yüzde 50'sini çocuklara bağışlayacak

Nusret Gökçe, yeni bir işe adım attı. Nusret, ‘cappuccino’ akımını markalaştırarak bu işten kazancının yüzde 50'sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamaya karar verdi.

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"Salt-Bea" akımı ile tanınan restoran sahibi Nusret Gökçe, kasaplıktan sonra kendi başlattığı ‘cappuccino' akımını markalaştırma kararı aldı. 2019 yılında satın aldığı İstanbul Maçka’daki bir otelin içine ‘Kapicciiinoo’ isimli bir mekan açan Gökçe, Brezilya'dan getirdiği kahveleri müşterilerine tanıtacak.

Gelirinin yüzde 50’si Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak olan işletme sabah 06.30'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Kazancının yüzde 50'sini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak

Nusret Gökçe, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Uzun zamandır üzerinde çalıştığım Kapicciiiinoo markası yarın sizlerle buluşuyor. Çok mutluyum. Güne iyi başlamanın adresi Kapicciiiinoo olacak. Bu mutluluğum adına Kapicciiiinoo'nun yıllık kazancının %50'sini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağım. Sizin de her içeceğiniz kahve çocuklarımızın mutluluğuna destek olsun” dedi.

Sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinden 46 milyondan fazla kişinin takip ettiği Nusret Gökçe, 2020 yılında ‘cappuccino' akımı başlatmıştı. DJ Khaled, DJ Snake, J Balvin ve Dean & Dan Caten gibi ünlülerin katıldığı akım kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

Türkiye’deki restoranlarının yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York, Londra ve Mikonos’ta et restoranları bulunan Nusret Gökçe'nin altın tozlu cappuccino'su çok konuşulmuştu.

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