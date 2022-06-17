Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, evinin zeminine kazdığı tünelde polis ekiplerince yakalandı.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevine yasak eşya sokma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C'nin, Battalgazi Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.
İ.C, müstakil evin bir odasının zemininden dışarı doğru kazdığı tünelde gizlenirken yakalandı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.