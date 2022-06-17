BIST 2.526
DOLAR 17,31
EURO 18,11
ALTIN 1.023,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü, evinin zeminine kazdığı tünelde polis ekiplerince yakalandı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevine yasak eşya sokma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C'nin, Battalgazi Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

İ.C, müstakil evin bir odasının zemininden dışarı doğru kazdığı tünelde gizlenirken yakalandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates'ten komplo teorileriyle cevap: Çiplerimiz bitti
Bill Gates'ten komplo teorileriyle cevap: Çiplerimiz bitti
Nusret'in yeni işi belli oldu! Kazancının yüzde 50'sini çocuklara bağışlayacak
Nusret'in yeni işi belli oldu! Kazancının yüzde 50'sini çocuklara bağışlayacak
Öldürüp düğün salonuna gömmüşler! İstanbul'da 2.5 ay önce kaybolmuştu
Öldürüp düğün salonuna gömmüşler! İstanbul'da 2.5 ay önce kaybolmuştu
Babalar günü sözleri kısa resimli duygusal Babalar günü mesajları
Babalar günü sözleri kısa resimli duygusal Babalar günü mesajları
Avrupa Birliği Ukrayna'yı aday ülke yaptı Rusya'dan tepki geldi
Avrupa Birliği Ukrayna'yı aday ülke yaptı Rusya'dan tepki geldi
Başka ilden Gaziantep'e çağırıp evlilik vaadiyle dolandırdılar
Başka ilden Gaziantep'e çağırıp evlilik vaadiyle dolandırdılar
A Milli Basketbol Takımımızın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu
A Milli Basketbol Takımımızın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu
Babalar Günü hediye fikirleri 2022 uygun fiyatlı değişik hediye fikirleri
Babalar Günü hediye fikirleri 2022 uygun fiyatlı değişik hediye fikirleri
İstanbul'da Yenikapı metrosu arıza yaptı vatandaş İBB'ye isyan etti
İstanbul'da Yenikapı metrosu arıza yaptı vatandaş İBB'ye isyan etti
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda deprem! Eski İl Başkanı Cihan Kayaalp için korkunç iddia
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda deprem! Eski İl Başkanı Cihan Kayaalp için korkunç iddia