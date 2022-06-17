Trabzonspor 3 transferi birden bitirdi! İşte Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen'e ödenecek para

TRABZONSPOR Türkiye'den iki genç yıldızı kadrosuna kattı. Eren Elmanı ve Doğucan Haspolat resmen Trabzonspor'lu oldu. İki genç yıldız için kulüpleri Kasımpaşa'ya tolamda 4 milyon 800 bin euro artı KDV ödenecek.... Jens Stryger Larsen ile 3 senelik anlaşma sağlandı.

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Son şampiyon Trabzonspor, Kasımpaşa'nın genç yıldızları Eren Elmanı ve Doğucan Haspolat ile Jens Stryger Larsen'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile 5'er yıllık mukavele imzalanırken Jens Stryger Larsen ile 3 senelik anlaşma sağlandı.

İki genç yıldız için Kasımpaşa'ya 4 milyon 800 bin Euro

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre, iki genç yıldız için Kasımpaşa'ya Evren Eren Elmalı için 3 milyon 600 bin Euro artı KDV ödenecek. Doğucan Haspolat için ise Kasımpaşa'ya 1 milyon 200 bin Euro artı KDV ödeme yapılacak.

Jens Stryger Larsen ile 3 yıllık sözleşme! Yıllık 1.2 milyon Euro...

Trabzonspor, serbest kalan Jens Stryger Larsen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Oyuncu, her sezon için 1 milyon 200 bin Euro kazanacak.



Eren Elmalı kimdir?

Süper Lig'de sezonun bitimiyle büyük takımların gözdesi haline gelen Eren Elmalı, sol bek, sol kanat ve sağ bekte görev yapabiliyor. Eren geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 35 maça çıkıp 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Eren Almalı yılda kaç para kazanacak?

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya 2022-2023 futbol sezonunda 7 milyon 350 bin lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Doğucan Haspolat kimdir?

Hollanda doğumlu olan ve 2020 yılında Excelsior'dan Kasımpaşa'ya gelen Doğucan, ön libero ve orta sahada görev yapıyor. 22 yaşındaki Doğucan geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maça çıkıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Doğucan Haspolat yıllık kaç para kazanacak?

Yapılan anlaşmaya göre, Doğucan Haspolat'a 2022-2023 futbol sezonunda 6 milyon 421 bin lira garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlar için bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacak.

Jens Stryger Larsen kimdir?

2017 yılından bu yana Udinese'de forma giyen Danimarkalı sağ bek, savunmanın her yerinde oynayabiliyor. 31 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un golcüsü Cornelius'un milli takımdan takım arkadaşı.

Anlaşmaya göre Larsen'e, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'de sezon başına 1 milyon 200 bin avro garanti ücret, 153 bin avro da imza ücreti ödeneceği kaydedildi.