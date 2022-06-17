Hacamat günleri 2022 haziran ayında hacamat hangi günler yapılır?

Alternatif tıbbın da kabul ettiği hacamat son günlerde yeniden popüler oldu. Hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2022 hicri takvime göre haziran ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2022 haziran ayı hacamat ayı günleri takvimi

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2021 hicri takvime göre haziran ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Haziran ayı içerisinde 2 gün sünnet hacamat günüdür. Diğer hacamat yapılabilecek günler ise 9 gündür.

Haziran ayı sünnet hacamat günleri :

16 Haziran Perşembe 2022

20 haziran Pazartesi 2022

Haziran ayı hacamat yapılabilecek diğer günler :

14 Haziran Salı 2022

18 Haziran Cumartesi 2022

19 Haziran Pazar 2022

21 Haziran Salı 2022

23 haziran Perşembe 2022

25 Haziran Cumartesi 2022

26 Haziran Pazar 2022

27 Haziran Pazartesi 2022

28 Haziran Salı 2022

Kimlere hacamat yapılmaz?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere