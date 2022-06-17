Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili "Yıl sonuna kadar TOGG'u üretim bandında indireceğiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.

Vahdettin Köşkü’nden Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Yıl sonuna kadar TOGG'u üretim bandında indireceğiz." dedi.