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OTOMOBİL

Togg'un bagajında ne var gizemi çözüldü bagajın açıldığı video sosyal medyada viral oldu!

Togg tanıtım töreninde Togg bagajını açan muhabirin yediği fırça sonrası Togg bagajı merak konusu olmuştu. Togg'un bagajını açıp gösteren teknoloji editörü Hakkı Alkan'ın videosuna yorum yağdı.

Togg'un Bursa fabrikasındaki yerli otomobil tanıtımı sırasında bagajı açan muhabirin, canlı yayında bir görevlinin hışmına uğraması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2023'te satışa sunulacak olan yerli otomobil Togg'un bagajı bu olaydan sonra 1 yıldır merak konusu oldu. Kamuoyunda "Togg'un bagajında ne var?" sorusu gündemden hiç düşmedi.

Merak edilen bagajın gizemi sonunda çözüldü! Shift delete adlı teknoloji sitesinin kurucusu Hakkı Alkan, Togg'un bagajını açtığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde bagajın içinden çıkan Alkan, videonun altına "Gerçeklerin er geç ortaya çıkması gibi bir huyu vardır #Togg (bu arada mis gibi bagaj yapmışlar )" notunu düştü.

Alkan'ın paylaşımına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum geldi.

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