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CHP

Ersan Şen'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert eleştiri

Hukukçu Ersan Şen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştirenlere yönelik açıklaması üzerinden CHP liderini hedef aldı. Şen, "Hala alternatif olamıyorsan iyi muhalefet yaptığını kendine anlat" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere sert çıktı. Konuşmasında özellikle gazetecileri hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor" diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na yüklendi
Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında ele alındı. Programdaki yorumculardan hukukçu Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadelerle yüklendi. Şen, Kılıçdaroğlu'nun hala bir alternatif olamamasına rağmen kendisini eleştirenlere verdiği cevapta haksız olduğunu söyledi.

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