CHP grup toplantısı! Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları sesi titredi, boğazı düğümlendi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Konuşmasının başında duygusal anlar da yaşayan Kılıçaroğlu, "Bu konuya hiç girmek istemedim ama açılış böyle olduğu için girmek zorunda kaldım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında duygusal anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü yapmak... Artık adaletsizliğe tahammül edemiyoruz. Suçu , günahı olmadığı halde hapislerde çürütülen insanların hakkını savunmamız gerekiyor." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Geçinemediği için İntihar eden annelerin, babaların hakkını savunmak için bir şeyler yapmak lazım. Adalet yürüyüşü bizim tarihimizde değil dünya siyaset tarihinde önemli yer bunu anlatırken duygulanırım.

-Bu konuya hiç girmek istemedim ama açılış böyle olduğu için girmek zorunda kaldım.. Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık. Ne istiyorsunuz? Saraylarınızda oturuyorsunuz. Hakkı savunmak bile suç olmaya başladı. Babaları hapiste, anneleri hapiste çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı. Şenyaşar ailesi o annenin hakkını savunmak suç olmaya başladı. Rahat, huzur içinde yaşamak istiyoruz.