Putin tuvalete kaç kişiyle gidiyor? Arkasından dışkısını toplatıyor denildi!

RUSYA lideri ve eski KGB ajanlarından Putin'in tuvalete korumalarıyla gittiği ve DNA'sının ele geçirilmesini engellemek için arkasından dışkısını toplattığı iddia edildi.

Rusya lideri Putin'in tuvalete 6 korumasıyla gittiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. DNA'sının ele geçirilmesini önlemek isteyen Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süredir ülke içi ve ülke dışında yaptığı gezilerde tuvalete korumalarıyla gitmesi olay oldu. Son olarak sosyal medyada viral olan görüntülerde, Putin'in tuvaletten 6 korumasıyla çıktığı anlar yer aldı.

Dışkısını toplattığı öne sürüldü

Dış basına yansıyan haberlerde, Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı, arkasındaki sebebin ise DNA'sının ele geçirilmesini istemediği olduğu öne sürüldü.

George Bush hakkında da benzer iddialar ortaya atılmıştı

Öte yandan Putin'in dışkısını toplattığı iddiası sadece kendisine has bir durum değil. ABD Başkanı George W. Bush'un 2004 yılındaki Türkiye ziyaretinde beraberinde özel bir klozetin getirildiği, Bush'un sadece bu tuvaleti kullanacağı öne sürülmüştü. Yaşanan süreçteki bütün dışkı ve idrarın ise tekrar ABD'ye götürüleceğine dair iddialar basına yansımıştı.