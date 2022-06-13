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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP’li vekilin polisi yumruklaması) Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (HDP’li vekilin polisi yumruklaması) "Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin şahsıyla, meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını, ihracatını artırmaktır." dedi.

Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz." diye konuştu.

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