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Ankara'da dehşet anları! Kaldırımda yürüyen kadını vitrine soktu

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’nın Polatlı ilçesinde otomobilini hareket ettirmek isteyen sürücü, kaldırımda yürüyen kadına çarparak kadını dükkana soktu. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o korkunç anlar...

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 06 BZG 107 otomobilin sürücüsü Meral Demir, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’ye çarptı. Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gazına basarak Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanına soktu. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan Gaye Nur D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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