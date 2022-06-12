İstanbul'da skandal görüntü! Metro kapısı açık şekilde seferine devam etti
İSTANBUL'da Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattındaki bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İSTANBUL'da Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattındaki Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. Metro, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.
Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.
Aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.