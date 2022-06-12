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İstanbul Ataşehir'de tehlikeli gerginlik! Afganlar 15 yaşındaki çocuğu öldürdü iddiası sonrası ortalık karıştı

İSTANBUL Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde halk sokaklara döküldü. "Mahallede yabancı istemiyoruz" sloganları atıldı. Mahalleyi sokağa döken ise 15 yaşındaki Selahattin Çelik isimli çocuğun Afganlar tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiası oldu.

İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde yabancılar tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki Selahattin Çelik adlı bir çocuğun kaçmaya çalışırken araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından Yenisahra halkı sokaklara döküldü. Sokaklarda "Mahallede yabancı istemiyoruz" sloganları atıldı.  Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Selahattin Çelik:

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