Hafıza kaybı yaşayan kadını tedavi etmek için silahlı saldırı düzenlendiler

Esenyurt’ta bir kadın geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşaması üzerine doktoru iddiaya göre “Şok geçirmesi lazım” dedi. Akrabaları çareyi sokak ortasında kurusıkı tabanca ile saldırı düzenlemekte buldu. Saldırıyı da kayıt altına alan ailenin yaptıkları pes dedirtti.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sokakta yaşandı. Şüpheli bir şahıs, sokakta yürüyen iki kadına kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Olayda bir kadın bayılırken, diğer kadının tepki vermemesi şaşırttı. Olay sonrası kendine gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Şok yaşaması için sokak ortasında ateş ettiler

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı. Kamera kayıtlarını inceleyip şahıslara ulaşan ekipler, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti. Aile bireyleri iddiaya göre doktorun “şok yaşaması” lazım lafından yola çıkarak, sokak ortasında kuru sıkı silahla ateş ettiklerini öğrendi. Olayda herhangi bir yaralı olmaması sevindirirken, akıllara durgunluk veren o anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.