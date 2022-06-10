Ümit Özdağ Diyanet'i bombaladı! 'Ateizmi Geliştirme Derneğini kıskandırıyorsunuz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ali Erbaş hakkında çok ağır konuştu. "Zafer Partisi iktidara gelirse, Ali Erbaş’ı görevden alacağız yerine iyi bir Müslüman atayacağız" diyen Özdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve yapmış olduğu çalışmalar, Sovyetler Birliği döneminde Ateizmi Geliştirme Derneğini kıskandıracak cinsten" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Tv42 ekranlarında yayınlanan Sümen Altı programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özdağ, gerekirse sığınmacıların zorla Suriye’ye gönderileceğini söyledi. Özdağ, konuşmasında iktidara geldikleri takdirde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı zevkle görevden alacaklarını söyledi. Özdağ "En büyük zevklerden biri mevcut Diyanet İşleri Başkanını görevden almak ve yerine gerçekten iyi bir Müslüman atamak olur." ifadelerini kullandı. Özdağ şunları söyledi:

Yahu siz gelmeden de Müslümandık, hamdolsun..

- Şimdi bunlar zannediyor ki bu İmam Hatip bilgisiyle halkı kandırabilirler. Bizim de İslam tarihini, İslam dinini bilmediğimizi zannediyorlar. Yahu siz gelmeden de Müslümandık, hamdolsun. Ama siz geldiniz İslam'a en büyük zararı verdiniz 20 sene içerisinde.

Bu kadar Deistim ve Ateistin sayısının arttığı bir dönem olmadı

- Bin seneden beri bu coğrafyadayız, bu kadar Deistim ve Ateistin sayısının arttığı bir dönem olmadı. İmam Hatip kurdunuz Deist yetiştiriyorsunuz yahu! İnanılır gibi değil. Ankara Müftülüğü özel okullara ‘Hocalar gelecek öğrencilere vaaz verecek’ yazı yazmış.

Ateizmi Geliştirme Derneğini kıskandıracak cinsten

- Sayın müftü aman ha Müslümanların dini ile oynamayın. Çocuklar gidene kadar dinle aralarında hiçbir sorun yok. Siz gittikten sonra düşünmeye başlıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yapmış olduğu çalışmalar, Sovyetler Birliği döneminde Ateizmi Geliştirme Derneğini kıskandıracak cinsten.

En büyük zevklerden biri mevcut Diyanet İşleri Başkanını...

Zafer Partisi iktidara gelirse, tekrar parti Diyanet İşleri Başkanlığından bütün milletin Diyanet İşleri Başkanlığı yapacağız. Şuan ki Diyanet İşleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti devletine, İstiklal Harbine, Atatürk’e düşman bir zattır. FETÖ ile yakındır, dosttur. FETÖ’ye karşı 15 Temmuz sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi hiçbir mücadele vermemiştir. En büyük zevklerden biri mevcut Diyanet İşleri Başkanını görevden almak ve yerine gerçekten iyi bir Müslüman atamak olur.”